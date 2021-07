Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alan Allman : vers l'acquisition de Quadra Informatique Cercle Finance • 06/07/2021 à 18:24









(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce avoir signé une promesse en vue d'acquérir l'intégralité de la société Quadra Informatique, spécialiste du conseil et de l'accompagnement digital. Ce rapprochement stratégique prévu entre Quadra Informatique et WE + (filiale controlée par Alan Allman Associates), devrait favoriser le renforcement de l'Ecosystème dans le Nord de la France et dans le domaine de la dématérialisation ainsi que sur certains marchés résilients. L'ambition d'Alan Allman Associates au travers de cette acquisition est de créer un pôle d'excellence et d'expertise dans la transformation digitale. Il est prévu que l'opération soit finalisée au troisième trimestre 2021.

Valeurs associées ALAN ALLMAN ASSOCIATES Euronext Paris 0.00%