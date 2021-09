Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alan Allman : revoit à la hausse son objectif de CA 2021 information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 18:20









(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce ce soir réviser son objectif de chiffre d'affaires 2021, passant d'une ambition de 154ME à une ambition de 165ME. Jusqu'à présent, la société prévoyait une hausse de son activité de 10% par rapport au chiffre d'affaires de 2020 (140 ME). La société table désormais sur une croissance minimum de 18% de son chiffre d'affaires pour l'année en cours.

Valeurs associées ALAN ALLMAN ASSOCIATES Euronext Paris +24.42%