Alan Allman : renforcement de l'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce des augmentations de capital réservées aux managers clés de certaines filiales du groupe. Déjà en avril 2021, Camahëal Finance, actionnaire majoritaire, avait permis aux managers historiques du Groupe d'acquérir directement 911.047 actions, représentant 2,18% du capital et des droits de vote de la société. Cette nouvelle opération s'inscrit donc dans la continuité de cette stratégie avec 319.894 actions nouvelles nouvellement émises représentent environ 0,76% du capital. Ces augmentations de capital ont été réalisées concomitamment à l'acquisition de parts minoritaires détenues par ces mêmes managers clés, au sein des filiales de l'Ecosystème Alan Allman Associates, permettant ainsi à la Société d'augmenter sa détention indirecte dans les filiales.

Valeurs associées ALAN ALLMAN ASSOCIATES Euronext Paris -27.36%