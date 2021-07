Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alan Allman : Portzamparc initie la couverture à 'achat' information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 18:14









(CercleFinance.com) - Alan Allman Associatesannonce l'initiation à l'achat de la couverture de son titre par Portzamparc (Groupe BNP Paribas), spécialiste des Small & Mid Caps en France. La couverture a été initiée avec une recommandation à l'achat avec un prix cible de 4,90E, conseil motivé 'par les perspectives prometteuses d'Alan Allman Associates en termes de croissance et de montée en valeur dans l'univers de la transformation digitale', rapporte Alan Allman Associates.

Valeurs associées ALAN ALLMAN ASSOCIATES Euronext Paris +0.95%