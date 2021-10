Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alan Allman : finalise l'acquisition du canadien Help OX information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 18:10









(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce avoir finalisé l'acquisition de la société Help OX spécialiste canadien des services gérés, via sa filiale 3A Amérique du Nord. L'opération prend la forme d'une acquisition de 83,33% des actions de la société Help OX. Au travers de cette acquisition, l'Ecosystème souhaite effectuer un rapprochement entre sa filiale Noxent et la société Help OX, favorisant ainsi la création d'une marque forte canadienne autour des solutions cloud et services gérés. Cette acquisition est financée principalement en numéraire par 3A Canada et pour une partie résiduelle directement par Alan Allman Associates.

Valeurs associées ALAN ALLMAN ASSOCIATES Euronext Paris -5.07%