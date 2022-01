Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alan Allman: émission de 229 006 actions nouvelles information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 18:04









(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce ce soir une augmentation de capital réservée à un cercle restreint d'investisseurs.



229.006 actions nouvelles représentent environ 0,53% du capital ont ainsi été émises le 31 décembre, venant ainsi augmenter le flottant.



Cette opération d'augmentation de capital s'inscrit dans le contexte d'entrée de nouveaux actionnaires au capital d'Alan Allman Associates.





