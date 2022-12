Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alan Allman: augmentation de capital de taille restreinte information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 12:04









(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates a annoncé vendredi la réalisation d'une augmentation de capital au profit d'un nombre restreint d'investisseurs afin de racheter les minoritaires de sa filiale belge Digitalum.



Si cette acquisition est réglée principalement en numéraire, la partie résiduelle - représentant 900.000 euros - va faire l'objet d'une augmentation de capital avec l'émission de 91.462 nouvelles actions.



Cette opération - qui représente environ 0,06% du capital d'Alan Allman - a été réalisée sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote.



Ces nouvelles actions vont toutefois venir augmenter le flottant, le nombre total d'actions en circulation étant appelé à passer de 43.741.859 à 43.833.321.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Alan Allman reculait de 5,4% vendredi suite à cette annonce.





