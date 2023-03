Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alan Allman: augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 18:15









(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce une augmentation de capital réservée à un cercle restreint d'investisseurs.



Cette opération d'augmentation de capital s'inscrit dans le cadre d'une acquisition des intérêts minoritaires de la société J ARCHITECTS par Alan Allman Associates, via sa filiale Alan Allman Associates Belgium, payée majoritairement en titres AAA.



Cette acquisition est réglée par Alan Allman Associates sous forme de 67 631 actions nouvelles émises, représentent environ 0,15% du capital, venant ainsi augmenter le flottant. A la suite de cette opération, le nombre total d'actions en circulation passe donc de 44 739 767 à 44 807 398.







