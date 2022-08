Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alan Allman: acquisition dans le pilotage de projets information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le groupe de cabinets de conseil Alan Allman Associates a annoncé mercredi qu'il allait renforcer son activité en France via l'acquisition de la société ACI Projets, spécialisée dans le pilotage de projets.



La transaction va prendre la forme d'un rachat par Alan Allman Associates, via sa filiale Argain, de 100% des actions de la société ACI Projets, qui sera ensuite rapprochée d'Argain dans le but de donner naissance à un acteur important en France du conseil en management et pilotage de projet.



Cette opération doit aussi lui permettre de renforcer son écosystème en région lyonnaise et dans le secteur pharmaceutique.



En 2021, le chiffre d'affaires annuel d'ACI Projets s'est établi à 7,1 millions d'euros avec un objectif de l'ordre de 7,5 millions d'euros pour l'exercice 2022.



L'acquisition a été réglée principalement en numéraire avec une partie résiduelle de deux millions d'euros versée sous forme d'actions.





