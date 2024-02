Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AkzoNobel: vise un EBITDA ajusté de 1,50 à 1,65 Md en 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires à taux de change constants est en hausse de 4% à 2 529 millions d'euros au 4ème trimestre grâce à la hausse des volumes et des prix (le chiffre d'affaires publié est de -3%).



Le résultat d'exploitation s'est amélioré à 214 millions d'euros (2022 : 103 millions d'euros). Le résultat opérationnel ajusté s'inscrit à 221 millions d'euros (2022 : 126 millions d'euros). Le ROS est en hausse de 8,7 % à 244 ME (2022 : 4,8 %).



Sur l'exercice 2023, le chiffre d'affaires à taux de change constants est en hausse de 5 % à 10 668 millions d'euros (le chiffre d'affaires publié est de -2 %).



Le résultat d'exploitation s'est amélioré à 1 029 millions d'euros (2022 : 708 millions d'euros). Le résultat opérationnel ajusté est de 1 074 millions d'euros (2022 : 789 millions d'euros). Le ROS est en hausse de 10,1 % (2022 : 7,3 %) et l'EBITDA ajusté ressort à 1 429 millions d'euros (2022 : 1 157 millions d'euros).



' Notre objectif est de générer un EBITDA ajusté de 1,50 à 1,65 milliard d'euros pour 2024, sur la base des conditions de marché actuelles, et d'atteindre un ratio d'endettement net sur EBITDA d'environ 2,3 fois d'ici la fin de 2024 ' a déclaré Greg Poux-Guillaume, DG d'AkzoNobel.





