AkzoNobel: une technologie innovante pour les batteries VE

(CercleFinance.com) - La marque Resicoat d'AkzoNobel a mis au point une technologie innovante de revêtement en poudre qui permet d'améliorer la protection électrique des systèmes de batterie des véhicules électriques (VE) - en une seule pulvérisation.



'Le marché des véhicules électriques est de plus en plus demandeur de revêtements présentant une résistance diélectrique plus élevée afin d'améliorer la sécurité des systèmes de batteries' indique le groupe.



La division ' Powder Coatings ' de l'entreprise a relevé ce défi en créant une solution qui permet aux clients d'atteindre l'épaisseur de film requise en une seule pulvérisation, ce qui contribue à accroître l'efficacité et la productivité.



Disponible en Chine, cette nouvelle technologie convient aux pièces des systèmes de batteries telles que les plaques de refroidissement, les plaques latérales et les couvercles de batteries (boîtiers).



' Nous avons mis au point une technologie innovante qui répond à un besoin évident de l'industrie et contribue à améliorer la sécurité ', a déclaré Jeff Jirak, directeur de la division Powder Coatings d'AkzoNobel.



' Il s'agit d'une avancée importante qui signifie que les clients n'ont plus besoin de pulvériser deux fois ou plus pour obtenir la bonne épaisseur afin de fournir une résistance diélectrique élevée '.





