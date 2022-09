AkzoNobel: une plateforme logistique bientôt prête en Chine information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 17:07

Une plateforme logistique, qui est appelée à devenir la plus grande base d'entreposage d'AkzoNobel en Chine, est en passe d'être achevée d'ici mai 2023.



Située sur le site de peintures décoratives de l'entreprise à Songjiang, à Shanghai, la nouvelle installation de 10,3 millions d'euros utilisera des technologies numériques intelligentes et une gestion avancée de la sécurité pour personnaliser les modes de stockage et d'exploitation.



' L'est de la Chine est une région importante pour nous et cette installation nous permettra d'être bien placés pour répondre à la croissance de la demande attendue ces dix prochaines années ', déclare Mark Kwok, président d'AkzoNobel pour la Chine et l'Asie du Nord.



Équipée d'un toit thermo-isolant ainsi que de près de 5 000 panneaux solaires, la nouvelle installation collectera de l'énergie propre et l'utilisera pour l'éclairage des entrepôts et des bureaux, ainsi que pour la recharge des chariots élévateurs.



Plus tôt cette année, AkzoNobel a également annoncé qu'elle investissait dans une nouvelle ligne de production de peintures de texture. La nouvelle usine de 2 500 mètres carrés augmentera la capacité de production des produits Dulux destinés à divers marchés.