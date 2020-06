Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel : une perte d'activité de 30% sur le mois d'avril Cercle Finance • 11/06/2020 à 10:29









(CercleFinance.com) - Le fabricant néerlandais de peintures et de revêtements AkzoNobel a indiqué jeudi que la crise du coronavirus avait entraîné une perte de chiffre d'affaires de 30% au mois d'avril par rapport à la même période de l'an dernier. Le groupe précise toutefois que la levée progressive des mesures de confinement a permis une amélioration de la demande en mai, ce qui s'est soldé par une moindre baisse de l'activité, de l'ordre de 20% en comparaison annuelle le mois dernier. Thierry Vanlancker, son directeur général, ajoute que la mise en place de mesures de réductions de coûts devrait permettre à l'entreprise de tempérer l'impact de ce manque à gagner sur les marges bénéficiaires. AkzoNobel prévoit de publier ses résultats de deuxième trimestre le 22 juillet prochain.

Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam -2.25%