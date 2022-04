Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel: repli du bénéfice avec les matières premières information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 10:23









(CercleFinance.com) - AkzoNobel a publié jeudi un bénéfice opérationnel en baisse de 23% au titre du premier trimestre, la hausse de ses prix n'ayant pas réussi à totalement compenser l'envolée des coûts des matières premières et des frais de transport.



Le spécialiste néerlandais des peintures et des revêtements a fait état ce matin d'un résultat d'exploitation de 232 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, à comparer avec 303 millions d'euros un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires a néanmoins progressé de 12% à 2,5 milliards d'euros, à la faveur d'un relèvement de 17% de ses prix de vente.



Le groupe s'est également déclaré en bonne voie pour atteindre son objectif d'un Ebitda ajusté de deux milliards d'euros l'an prochain, s'attendant à ce que les pressions inflationnistes commencent à s'atténuer à compter du second semestre de cette année.



En Bourse d'Amsterdam, l'action AkzoNobel grimpait de 5,5% suite à cette publication de résultats jugée plutôt rassurante.





