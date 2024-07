Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AkzoNobel: modernise un site de production en Chine information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 16:37









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la modernisation d'un site de production à Suzhou en Chine, dans le cadre d'un investissement de 14 millions d'euros destiné à accélérer la croissance et à doubler la capacité de l'usine pour les revêtements marins et de protection d'ici 2025.



Située dans l'est de la Chine, l'usine de Suzhou est une plaque tournante essentielle pour l'approvisionnement en revêtements marins et protecteurs depuis 2008.



Cet investissement augmentera la capacité quotidienne de plus de 40 %. Il devrait être suivie de mises à jour de trois lignes supplémentaires, ce qui entraînera le doublement de la capacité globale avant la fin de l'année prochaine.



' Les investissements continus à Suzhou réaffirment notre engagement à fournir les meilleures solutions, la meilleure qualité et le meilleur service à nos clients ', a déclaré Simon Parker, directeur de l'activité Marine et Protective Coatings d'AkzoNobel.



' Les améliorations stratégiques que nous apportons nous permettront également de nous adapter plus rapidement au marché chinois dynamique. '





