AkzoNobel: les prévisions de résultats d'un analyste

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a réduit son objectif de cours à 93 E par action en raison de la baisse des bénéfices mais confirme son conseil de Surperformance sur la valeur.



' Notre EBIT pour l'exercice 23 est supérieur de 4% au consensus, mais notre prévision d'EBITDA pour l'exercice 23 reste inférieure de 8% à l'objectif de 2 milliards d'euros d'Akzo (hors fusions et acquisitions) ' indique le bureau d'analyses.



' Les économies de coûts réalisées grâce au programme ' Deliver ' devraient également soutenir de plus en plus les bénéfices ; Akzo vise des économies de coûts de 200 millions d'euros - nous pensons donc que l'ampleur de l'objectif semble réalisable ' rajoute Credit Suisse.





