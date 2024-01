Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AkzoNobel: le titre se replie, un analyste réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - L'action AkzoNobel perd du terrain lundi à la Bourse d'Amsterdam alors que Berenberg a abaissé son objectif de cours sur le titre du fabricant de peintures et de revêtements.



A 16h20, l'action du groupe néerlandais recule d'environ 0,4% alors qu'au même moment, l'indice AEX cède 0,2%.



Dans une note, Berenberg explique s'attendre à ce que l'entreprise n'atteigne pas son objectif d'Ebitda ajusté pour 2023, fixé à 1,45 milliard d'euros, en raison de la récente dépréciation du peso argentin.



Le courtier, qui abaisse son objectif de cours de 86 à 83 euros avec une recommandation maintenue à l'achat, s'attend en revanche à ce qu'Akzo continue de bénéficier d'un effet-prix favorable et de l'atténuation des coûts des matières premières, malgré les tensions qui affectent actuellement le transport maritime en Mer Rouge.





