AkzoNobel : le titre baisse, UBS n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Les actions AkzoNobel sont en repli de 1,5% sur Euronext Amsterdam alors qu'UBS a abaissé sa notation sur le titre de 'achat' à 'neutral' en invoquant une valorisation limitée à la hausse. 'Au cours des six derniers mois, les actions ont surperformé le secteur de 4% et sont proches d'un niveau record', affirment les analystes d'UBS dans une note de recherche. UBS abaisse également son objectif de prix de 102 euros à 95 euros.

Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam -1.45%