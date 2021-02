Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel : le BPA ajusté progresse de 25% en 2020 Cercle Finance • 17/02/2021 à 09:48









(CercleFinance.com) - AkzoNobel dévoile un BPA ajusté de 3,88 euros au titre de l'année 2020, un chiffre supérieur au consensus et en progression de 25% par rapport à 2019. Si le spécialiste des peintures et autres produits chimiques a vu son chiffre d'affaires 2020 se contracter de 8% par rapport à 2019, à 8,5 milliards d'euros, l'EBITDA a augmenté en symétrie, de 8%, à 1,44 milliard d'euros. Le résultat net progresse quant à lui de 17%, à 630 millions d'euros. 'Nos résultats 2020 démontrent une amélioration de la performance structurelle dès la première phase de notre transformation. Malgré les vents contraires du COVID-19, nous avons relevé le défi et tenu notre promesse avec un retour sur les ventes de 15% et un retour sur investissement de plus de 20%', indique Thierry Vanlancker, directeur général d'AkzoNobel. Pour 2021, AkzoNobel vise une croissance 'au moins en ligne avec ses marchés concernés'. La société indique que la gestion des marges et des programmes de réduction des coûts sont en place pour générer une augmentation de 50 points de base du rendement des ventes. La société cible un ratio d'endettement de 1 à 2 fois sa dette nette/EBITDA et s'engage à conserver une solide cote de crédit.

Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam +1.23%