AkzoNobel : l'action en hausse après les résultats

(CercleFinance.com) - L'action du spécialiste néerlandais de la peinture et des revêtements progresse mercredi après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes. Le groupe a précisé que la performance s'était accélérée au second semestre, avec un résultat opérationnel ajusté en hausse de 23% à 223 millions d'euros au quatrième trimestre, porté par les initiatives tarifaires, la gestion des marges et les réductions de coûts. Le résultat opérationnel s'est établi à 173 millions d'euros, contre 68 millions d'euros au quatrième trimestre 2018. Pour les analystes d'UBS, la performance de la peinture décorative compense la faiblesse de la division revêtements. ' Nos résultats 2019 montrent que la transformation suit son cours, a déclaré Thierry Vanlancker, directeur général du groupe. Nous progressons malgré la hausse du coût des matières premières et le ralentissement de la demande sur les marchés finaux. '

Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam +3.64%