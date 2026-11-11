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AkzoNobel et Axalta disposent d'une semaine pour répondre aux préoccupations de l'autorité de régulation britannique concernant leur fusion de 25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 09:41

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La fusion de 25 milliards de dollars entre le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta AXTA.N soulève des inquiétudes en matière de concurrence sur le marché britannique des revêtements de retouche automobile, a déclaré mercredi l’autorité britannique de la concurrence, leur accordant une semaine pour proposer des mesures correctives sous peine de faire l’objet d’une enquête plus approfondie.

Les entreprises avaient annoncé l'opération en novembre dernier, dans le cadre d'une vague de consolidation du secteur, confronté à une hausse des coûts et aux incertitudes liées aux droits de douane américains.

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a constaté, lors de son enquête préliminaire, que cette fusion donnerait naissance à un leader incontesté du marché britannique des revêtements de retouche automobile – ces peintures utilisées par les centres de réparation et les ateliers de carrosserie pour réparer et repeindre les véhicules endommagés –, avec une part de marché cumulée comprise entre 40 % et 50 % de l'approvisionnement .

L’autorité de régulation a indiqué que les deux entreprises se livraient une concurrence serrée au Royaume-Uni, proposant des produits et un soutien technique similaires et bénéficiant d’agréments étendus de la part des constructeurs automobiles et des assureurs, et que la disparition de l’une d’entre elles pourrait entraîner une hausse des prix ou une baisse de la qualité et du service client .

La CMA a donné aux entreprises jusqu’au 18 novembre pour proposer des mesures correctives, sous peine de faire l’objet d’une enquête approfondie de phase 2.

AkzoNobel et Axalta entendent répondre aux préoccupations de la CMA en proposant les mêmes mesures correctives que celles incluses dans la décision de la Commission européenne , ont déclaré les entreprises dans un communiqué, réaffirmant qu’elles restaient confiantes quant à la finalisation de la fusion d’ici début 2027.

Les entreprises ont obtenu l’autorisation de l’Union européenne pour cette fusion la semaine dernière après qu’AkzoNobel a accepté de céder son activité de peintures de retouche automobile en Europe et au Royaume-Uni afin de répondre aux préoccupations du régulateur en matière de concurrence .

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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