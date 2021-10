Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel : en retrait après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 15:47









(CercleFinance.com) - AkzoNobel recule de 2% à Amsterdam, après la publication par le groupe de chimie d'un résultat d'exploitation ajusté en baisse à 241 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2021, soit une marge en baisse de 5,5 points à 10%. A 2,41 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 6%, malgré les ruptures d'approvisionnement qui ont eu un impact sur ses activités, tandis que les matières premières et autres coûts variables ont augmenté de 278 millions d'euros. 'Les vents contraires sont susceptibles de se maintenir en 2022. Cependant, nous avons établi une voie solide pour notre ambition Grow & Deliver et restons confiants dans l'objectif d'EBITDA de deux milliards d'euros pour 2023', déclare le PDG Thierry Vanlancker.

