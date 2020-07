Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel : en repli malgré le soutien de deux analystes Cercle Finance • 24/07/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1,7% à la Bourse d'Amsterdam malgré le soutein de plusieurs analystes. Berenberg a relevé son objectif de cours sur AkzoNobel de 70 euros à 92 euros après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes du consensus. 'Le point important à retenir est que la surperformance a été tirée par la demande de peinture architecturale en Europe, avec aussi des confinements provoquant une augmentation des travaux à domicile', a déclaré le bureau d'analyses allemand. Berenberg a conservé sa recommandation à l'achat sur les actions du groupe néerlandais. Crédit Suisse a confirmé également son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 102 E (au lieu de 100 E).

Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam -1.49%