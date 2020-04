Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akzonobel : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 03/04/2020 à 11:58









(CercleFinance.com) - Le titre AkzoNobel s'affiche en hausse ce vendredi alors que Berenberg a revu à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant à l'achat, estimant que la récente baisse de l'action avait créé un point d'entrée attrayant. Après avoir réévalué sa vision du secteur des peintures et des revêtements à la lumière de la pandémie de COVID-19, AkzoNobel est ainsi devenu le 'premier choix' du courtier allemand au cours des 12 à 18 prochains mois. Le titre s'affiche ainsi en hausse de 0,2% sur Euronext Amsterdam ce matin, surperformant une baisse de 1,4% de l'indice néerlandais AEX.

Valeurs associées AKZO NOBEL () Euronext Paris -28.17%