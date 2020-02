Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel : en hausse, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 19/02/2020 à 12:14









(CercleFinance.com) - L'action AkzoNobel est actuellement en hausse de 1,4% alors qu'UBS a relevé son objectif de cours pour le groupe néerlandais, réitérant sa recommandation à l'achat. Citant 'une expansion de marge plus élevée que ses pairs', le bureau d'analyses a relevé son objectif de cours de 96 euros à 98 euros. Dans sa note de recherche, UBS indique s'attendre à ce que la marge EBIT du groupe atteigne 14,3% en 2020 contre un consensus de 14%, tout en notant que le groupe a une puissance de feu pouvant atteindre 2,4 milliards d'euros pour des acquisitions.

Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam +0.66%