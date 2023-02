Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel: dividende stable malgré des résultats en berne information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 09:13









(CercleFinance.com) - AkzoNobel annonce qu'il va proposer un dividende final de 1,54 euro par action au terme de son exercice 2022, stable par rapport à celui de l'exercice précédent, après avoir réalisé un EBITDA ajusté annuel de 1,16 milliard d'euros, en baisse de près de 20%.



Le groupe néerlandais de chimie, spécialisé dans les peintures et enduits, a vu sa marge opérationnelle ajustée chuter de 4,1 points à 7,3% pour des revenus en croissance de 13% à plus de 10,8 milliards (+11% hors effets de changes) grâce à des hausses de prix.



S'attendant à ce que 'les incertitudes macroéconomiques actuelles se poursuivent et pèsent sur la croissance organique des volumes', AkzoNobel vise pour 2023, sur la base des conditions actuelles du marché, un EBITDA ajusté de 1,2 à 1,5 milliard d'euros.





Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam +5.59%