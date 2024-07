Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AkzoNobel: délaissé après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - AkzoNobel recule de plus de 3% à Amsterdam, après l'annonce par le groupe de peintures et enduits d'un EBITDA ajusté en hausse de 1% à 400 millions d'euros, soit une marge en léger retrait de 0,1 point à 14,4% pour des revenus en croissance de 2% à 2,78 milliards.



'Bien que nos coûts d'exploitation soient en hausse, les efforts visant à atténuer cette pression inflationniste s'accélèrent et des mesures sont déjà en cours, au-delà de notre programme d'efficacité industrielle', affirme son CEO Greg Poux-Guillaume.



Sur la base des conditions actuelles du marché et à taux de change constants, AkzoNobel prévoit de générer un EBITDA ajusté en 2024 dans le bas de sa fourchette de prévisions pour l'ensemble de l'année, de 1,5 à 1,65 milliard d'euros.





Valeurs associées AKZO NOBEL 56,08 EUR Euronext Amsterdam -3,87%