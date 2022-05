Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - AkzoNobel gagne près de 1% à Amsterdam, aidé par UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et remonte son objectif de cours de 85 à 100 euros sur le titre du fournisseur de peintures et d'enduits de protection.



'Les inquiétudes concernant l'érosion des volumes sont exagérées et les prix/matières premières deviennent positifs', note le broker, ajoutant que l'action 'offre une croissance de l'EBIT de 14% par an jusqu'en 2025 et un rendement de free cash-flow de 8% en 2023'.





