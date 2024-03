Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AkzoNobel: capacités de production accrues au Vietnam information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - AkzoNobel a annoncé lundi avoir ajouté cinq nouvelles lignes de production sur son site de Bac Ninh, situé près de Hanoï (Vietnam), avec l'objectif de renforcer ses capacités en Asie.



A ces cinq lignes supplémentaires consacrées aux revêtements doit venir s'ajouter une sixième ligne dédiée aux enduits à base d'eau pour les marchés de l'électronique grand public (informatique, mobile et électroménager).



Au total, son investissement - qui intervient après des projets similaires menés au Pakistan, en Thaïlande et en Australie - atteint 18,5 millions d'euros.



AkzoNobel ajoute que ce projet va également lui permettre d'adopter des procédés de fabrication plus durables en vue de l'atteinte de son objectif de diminuer de moitié ses émissions de CO2 à horizon 2030.





