AkzoNobel : bien orienté après des résultats préliminaires

(CercleFinance.com) - AkzoNobel s'adjuge plus de 3% à Amsterdam, suite à la publication par le chimiste de ses résultats préliminaires du deuxième trimestre, marqués par un profit opérationnel ajusté de 238 millions d'euros, contre 305 millions un an auparavant. Hors 'coûts non alloués', la marge correspondante s'est améliorée de 0,3 point à 14% pour des revenus en baisse de 19% à 1,99 milliard d'euros, baisse qui n'a toutefois été que de 5% sur le mois de juin, contre environ 20% en mai et près de 30% en avril. Le groupe néerlandais fait part de tendances différentes selon les activités et les régions, avec notamment un fort rebond de la demande dans les peintures décoratives en Europe, plus rapide que ce qu'il anticipait.

Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam +3.89%