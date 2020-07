Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel : bénéfice du 2ème trimestre en baisse de 33% Cercle Finance • 22/07/2020 à 10:33









(CercleFinance.com) - AkzoNobel a annoncé une baisse de 33% de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, affecté par l'impact de Covid-19 qui a pesé sur la demande du marché. Le groupe néerlandais a déclaré que le bénéfice d'exploitation avait chuté de 308 millions d'euros à 207 millions d'euros en glissement annuel, les ventes ayant chuté de 19% à 2,5 milliards d'euros. Les revenus ont chuté de près de 30% en avril, mais de seulement 5% en juin, a indiqué le groupe dans un communiqué. Malgré une baisse des ventes, le groupe a réussi à augmenter sa marge de 30 points de base à 14% au cours du dernier trimestre, grâce à de fortes mesures de réduction des coûts. La société a déclaré avoir réalisé des économies de coûts de 116 millions d'euros au cours du trimestre, dont 38 millions d'euros d'économies structurelles liées aux initiatives de transformation.

Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam -0.69%