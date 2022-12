AkzoNobel: Ben Noteboom, annoncé comme futur président information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 11:35

(CercleFinance.com) - AkzoNobel a annoncé hier que Ben Noteboom sera nommé membre du conseil de surveillance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en avril 2023.



Le conseil de surveillance a l'intention de l'élire ensuite comme président, succédant à Nils Andersen, qui prendra sa retraite en tant que président et membre du conseil de surveillance.



Ceci conclut un processus de recherche et de sélection approfondi qui a été mené par le conseil de surveillance, sous la direction du vice-président Byron Grote.



Ben Noteboom est président du conseil de surveillance de Vopak et membre du conseil de surveillance d'Aegon. Il préside également le conseil d'administration du Cancer Center Amsterdam. Il a notamment été PDG et président du conseil d'administration de Randstad, et a occupé différents postes de direction chez Dow Chemicals pendant près de neuf ans.



' Ses solides antécédents dans des rôles exécutifs et non exécutifs, ainsi que sa vaste expérience dans différents secteurs, notamment l'industrie chimique, seront des atouts précieux pour AkzoNobel ', estime Byron Grote.



' J'ai hâte de contribuer à la prochaine phase de transformation de l'entreprise, qui s'apprête à devenir un leader de l'industrie ', ajoute Ben Noteboom.