AkzoNobel : abandon de l'acquisition de Tikkurila

(CercleFinance.com) - AkzoNobel annonce qu'il n'a plus l'intention de poursuivre l'acquisition de Tikkurila pour 31,25 euros par action -proposition contraignante qu'il avait présentée le 28 janvier-, à la suite d'une offre concurrente, plus élevée, pour Tikkurila. 'Malgré une pertinence culturelle forte - et plus de synergies que toute autre combinaison avec Tikkurila - la transaction prévue ne répond plus aux critères d'AkzoNobel pour une création de valeur supérieure', explique le groupe néerlandais de peintures et enduits. AkzoNobel 'continuera de respecter ses priorités en matière d'allocation du capital, y compris une approche disciplinée des acquisitions alignées stratégiquement et créatrices de valeur', et poursuit son programme actuel de rachat d'actions de 300 millions d'euros.

Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam +1.27%