AkzoNobel: a réalisé un rachat d'actions de 15,45 ME

(CercleFinance.com) - AkzoNobel a racheté 234 883 de ses propres actions ordinaires au cours de la période allant du 5 décembre 2022 au 9 décembre 2022 inclus, à un prix moyen de 65,79 E par action. Ce rachat représente un montant de 15,45 millions d'euros.



AkzoNobel a l'intention de racheter des actions ordinaires jusqu'à une valeur de 500 millions d'euros. Le nombre total d'actions rachetées dans le cadre de ce programme à ce jour est de 7 100 918 actions ordinaires pour un montant totale de 489,48 millions d'euros.



Le rachat d'actions devrait être achevé d'ici la fin de 2022.





