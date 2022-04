Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel: a racheté 97 632 de ses propres actions information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 12:34









(CercleFinance.com) - Au cours de la période allant du 18 au 22 avril 2022 inclus, AkzoNobel a racheté 97 632 de ses propres actions ordinaires, à un prix moyen de 79,64 E par action. La contrepartie de ce rachat s'élève à 7,78 millions d'euros.



Ce rachat fait partie d'un programme annoncé le 9 février dernier. AkzoNobel a l'intention de racheter des actions ordinaires jusqu'à une valeur de 500 millions d'euros. Le nombre total d'actions rachetées dans le cadre de ce programme est à ce jour de 1 254 882 actions ordinaires pour une contrepartie totale de 97,75 millions d'euros.



Le rachat d'actions devrait être achevé d'ici le premier trimestre de 2023. Il est prévu que les actions soient annulées après le rachat.



Conformément à la réglementation, AkzoNobel informera le marché des progrès réalisés dans l'exécution de ce programme par le biais de mises à jour hebdomadaires sur son site.





