AkzoNobel:a contribué à la rénovation de Malacca en Malaisie

(CercleFinance.com) - La ville historique de Malacca, en Malaisie, a été repeinte par AkzoNobel afin d'aider à préserver la culture et l'identité du site du patrimoine mondial de l'UNESCO.



En plus de développer une nuance spéciale de rouge pour rafraîchir le Stadthuys (hôtel de ville) et les bâtiments environnants sur la place de la vieille ville, les produits Dulux de l'entreprise ont également été utilisés pour revêtir les façades des magasins le long de la rivière Malacca.



Malacca devrait accueillir environ 19 millions de visiteurs cette année et accueillera la Journée mondiale du tourisme en 2025.



' Ces bâtiments sont un symbole du passé, mais ils sont aussi une expression de la tradition multiculturelle et de l'architecture de l'époque, et c'est pourquoi les gens les regardent avec affection et les chérissent comme faisant partie de leur patrimoine.



' Mais ce projet ne vise pas seulement à préserver les bâtiments. Il contribuera également à créer des possibilités économiques pour la communauté locale et à créer des avantages à long terme en attirant le tourisme'.





