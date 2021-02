Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel : 224.400 rachetées la semaine passée Cercle Finance • 23/02/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - AkzoNobel indique ce mardi avoir racheté, au cours de la semaine passée, 224.400 de ses propres actions ordinaires à un prix moyen de 85,29 euros par titre, soit un montant total déboursé de 19,14 millions d'euros. Ces rachats s'inscrivent dans le cadre du programme de rachats d'actions annoncé le 21 octobre dernier par le groupe de chimie néerlandais, programme portant sur un montant total de 300 millions d'euros. Le fabricant de peintures et d'enduits a racheté jusqu'à présent 2,11 millions d'actions pour un montant total de 183,76 millions d'euros. Le programme doit s'achever au cours du premier semestre 2021 et les titres rachetés sont destinés à être annulés.

Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam +0.05%