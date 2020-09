Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akwel : résultat net de 20,2 ME au 1er semestre 2020 Cercle Finance • 24/09/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Akwel a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 387,0 ME au premier semestre 2020, en baisse de -31,7 % en publié et de -31,0 % à périmètre et taux de change constants. ' Après une croissance significative en début d'année, la chute du marché automobile mondial à compter du mois de mars sous l'effet de la crise COVID-19 a pesé lourdement sur l'activité du Groupe, notamment en avril (-90 %) et mai (-70 %) ' indique le groupe. Le résultat net ressort à 20,2 ME (contre 35,5 ME au premier semestre 2019), soit une marge nette de 5,2 % du CA, en baisse de 1,1 point. ' Akwel se tient également prêt à saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe qui lui permettraient de compléter son empreinte géographique ou d'accélérer le développement de nouvelles lignes de produits indépendantes du moteur thermique '.

Valeurs associées AKWEL Euronext Paris -6.19%