Akwel : recul de 17,3% du chiffre d'affaires au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Akwel présente un chiffre d'affaires de 211,5 millions d'euros au 3e trimestre, soit un recul de 17,3% à périmètre et change constants par rapport à la même période un an plus tôt.

Ainsi, même si Akwel est parvenu à organiser sa production dans un contexte de tensions sur les matières premières et les composants électroniques, les volumes sont restés à des niveaux bas pour l'industrie automobile mondiale, indique la société.

Toutefois, sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 699,1 millions d'euros, en hausse de 13,1% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.

L'activité est hausse sur tous les marchés, aussi bien en France (+4,2%), en Europe (hors France) et Afrique (+10,6%), en Amérique du Nord (+9,2%), en Asie et Moyen-Orient (+4,7%) et en Amérique du Sud (+65%).

'La visibilité sur les volumes de production de l'industrie automobile mondiale reste toujours extrêmement faible. Compte-tenu des tendances du mois d'octobre, l'objectif d'une progression du chiffre d'affaires annuel reste une hypothèse haute de plus en plus difficile à atteindre', indique la société.

Akwel continue à préparer son développement à long-terme en poursuivant ses investissements sur le développement commercial ainsi que sur des nouvelles solutions de mobilité.