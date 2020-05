Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akwel : 'prend acte' de la décision du tribunal Cercle Finance • 28/05/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le groupe Akwel annonce ce soir qu'il prend acte de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Nanterre, qui a prononcé un plan de continuation du groupe Novares autour de ses actionnaires actuels. '[Le groupe] souhaite que la solution retenue garantisse la pérennité de cet acteur important de la filière automobile française', commente-t-il. L'équipementier s'était positionné en repreneur potentiel du groupe Novares.

Valeurs associées AKWEL Euronext Paris -3.92%