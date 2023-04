Akwel: le résultat net pdg a reculé de 78.5% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 18:04

(CercleFinance.com) - Akwel publie un chiffre d'affaires de 990.5 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 7.4% par rapport à l'exercice précédent.



Cependant, entre 2021 et 2022, Akwel a vu son EBE reculer de 30.6% pour s'établir à 81.3 ME, tandis que le résultat opérationnel courant s'est replié de 48.7%, à 38.6 ME.

Le résultat net part du groupe s'établit quant à lui à 11.1 ME, soit un recul de 78.3% par rapport à 2021.



Le groupe indique que le décalage des répercussions des hausses de prix d'achats sur les prix de vente, combiné aux surcoûts générés par les tensions sur les approvisionnements, 'a fortement pesé ses résultats'.



Pour 2023, Akwel se dit ' prudent ' vis-à-vis des prévisions de reprise du secteur et anticipe un chiffre d'affaires en légère croissance, avec une visibilité toujours très limitée compte tenu des tensions économiques et géopolitiques.