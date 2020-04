Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akwel : le bénéfice net pdg en hausse en 2019 Cercle Finance • 08/04/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Akwel a rapporté ce mercredi après séance avoir généré un bénéfice net part du groupe de 62,7 millions d'euros au titre de l'année close, soit une hausse de +2,7% comparativement à 2018. La marge nette de l'équipementier automobile s'est pour sa part tassée de 0,1 point, à 5,7%. Le bénéfice opérationnel courant augmente de +19% en glissement annuel à 92,2 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires est ressorti à environ 1,1 milliard, soit une augmentation de 3,7%. 'Le Groupe suspend son objectif de 5% de croissance en 2020 et le dividende proposé au titre de l'exercice 2019 sera de 0,195 euro, en baisse de 35% par rapport à l'exercice précédent', indique Akwel en raison du Covid-19.

Valeurs associées AKWEL Euronext Paris -4.01%