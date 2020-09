AKWEL : la visibilité du marché reste très limitée pour les mois à venir

(AOF) - Akwel a levé le voile jeudi soir sur ses résultats du premier semestre 2020. Ainsi, l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 20,2 millions d'euros sur la période (-43% par rapport au premier semestre 2019) et un résultat opérationnel courant de 24,3 millions d'euros (-48,2%), laissant apparaître une marge de 6,3%, en recul de 2 points. Quant au chiffre d'affaires semestriel, il s'établit à 387 millions d'euros, en baisse de 31,7 % en publié et de 31% à périmètre et taux de change constants.

Les comptes d'Akwel ont bien entendu été impactés par la pandémie du Covid-19 et les mesures prises par les gouvernements pour l'endiguer.

Dans ce contexte de crise exceptionnelle, l'équipementier met cependant en avant sa surperformance par rapport à la production mondiale, sa forte génération de free cash flow (51,5 millions d'euros) et sa trésorerie nette positive de 7,7 millions d'euros.

Concernant ses perspectives, Akwel indique que la reprise d'activité observée au début de l'été s'est confirmée, avec un chiffre d'affaires cumulé réalisé en juillet et août de 153,5 millions d'euros, soit une baisse limitée à -4,6 % par rapport aux mois comparables de 2019.

Le groupe note néanmoins que la visibilité du marché reste " très limitée pour les mois à venir ".

Par ailleurs, dans le but de sécuriser l'approvisionnement d'un composant clé, Akwel a participé en juillet avec ses co-actionnaires dans la holding Bionnassay M&P Technology, à la reprise auprès du Tribunal de Commerce de Grenoble des activités de Franck & Pignard, placé en redressement judiciaire suite à la crise Covid-19. Bionnassay M&P Technology était déjà l'actionnaire majoritaire de Franck & Pignard depuis 2018.

Enfin, Akwel se tient prêt à saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe qui lui permettraient de compléter son empreinte géographique ou d'accélérer le développement de nouvelles lignes de produits indépendantes du moteur thermique.

