AKWEL : la reprise s'est poursuivie au quatrième trimestre

(AOF) - Akwel a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du quatrième trimestre 2020. Ainsi, l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 288,1 millions d'euros sur la période, soit une hausse de 4,8% à données publiées sur un an et de +13,6% à périmètre et taux de change constants.

Après un premier semestre fortement affecté par la crise sanitaire mondiale, la reprise entamée en septembre s'est donc confirmée au quatrième trimestre pour Akwel, qui surperforme toujours l'évolution de la production automobile mondiale, en baisse de 0,7 % sur le dernier trimestre.

Le spécialiste du management des fluides et des mécanismes explique cette performance par des prises de parts de marché auprès de clients stratégiques et par une activité Aftermarket élevée, notamment sur les réservoirs SCR.

Sur l'ensemble de l'année 2020, le chiffre d'affaires s'établit à 937,2 millions d'euros, soit une baisse de 14,9 % à données publiées sur un an et de -10,9% à périmètre et taux de change constants.

Grâce à une politique rigoureuse de gestion et de maîtrise des investissements engagée avant la crise, Akwel prévoit un free cash flow supérieur à 100 millions d'euros sur l'exercice 2020.

A fin décembre 2020, hors dettes locatives, il disposait d'une trésorerie nette de près de 70 millions d'euros, avec une baisse de l'endettement financier de 94,2 millions d'euros sur l'année.

Du côté du résultat opérationnel courant 2020, il est attendu à plus de 100 millions d'euros.

Akwel reste néanmoins prudent sur ses perspectives 2021, " dans un marché qui reste toujours peu visible ". Le groupe dit s'attacher à " maintenir la souplesse et l'efficacité de son outil industriel tout en investissant pour accompagner les tendances du marché, notamment en matière de véhicules propres ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.