Akwel: hausse de 8% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Conformément à ses prévisions, l'équipementier automobile Akwel annonce pour l'année 2023 un chiffre d'affaires de près de 1,07 milliard d'euros, en hausse de 7,9% (+9,6% en organique) et retrouvant ainsi un niveau d'activité proche de celui de 2019.



S'il confirme une progression de la rentabilité d'exploitation courante en 2023, il prévient que le provisionnement de coûts de restructuration industrielle en France, avec la fermeture du site de Gournay, devrait peser sur les résultats opérationnel et net.



Concernant 2024, et sur la base de projections d'une production automobile mondiale stable sur ses principaux marchés en Europe et en Amérique du Nord, Akwel anticipe à ce jour un niveau d'activité équivalent à celui de 2023.





