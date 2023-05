Akwel : hausse de 11,7% de son chiffre d'affaires trimestriel

(AOF) - Akwel a enregistré au premier trimestre 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 274,6 millions d'euros , en hausse de 11,7 % en publié par rapport au premier trimestre 2022. L’équipementier-systémier pour l’industrie automobile précise que sa trésorerie nette consolidée, hors impact des obligations locatives, ressort à 109,1 millions d'euros à fin mars 2023, avec une enveloppe d’investissements faisant plus que doubler, à 11,0 millions d'euros contre 5,1 millions d'euros au premier trimestre de l’année passée.

Akwel " anticipe une légère augmentation de ses ventes " sur l' exercice 2023 " avec une filière automobile et poids lourd qui restera perturbée en 2023 et une faible visibilité compte tenu des tensions économiques et géopolitiques internationales .

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.