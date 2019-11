Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akwel : entouré pour son point d'activité Cercle Finance • 15/11/2019 à 14:59









(CercleFinance.com) - Akwel grimpe de 6,2% au lendemain de ventes trimestrielles supérieures aux attentes publiées par l'équipementier automobile, conduisant Portzamparc a relevé son conseil de 'conserver' à 'renforcer' et son objectif de cours de 18 à 22 euros. Le CA du groupe a, au troisième trimestre, atteint 259,8 millions d'euros, en croissance organique de 6,6%, alors que le bureau d'études n'attendait qu'un peu plus de 253 millions en dépit d'un marché auto et d'une base de comparaison difficiles. Notant aussi une 'bonne surprise sur le free cash-flow' et les prévisions confirmées, Portzamparc estime qu'Akwel devrait continuer de profiter de tendances favorables, d'autant que la base de comparaison va devenir plus facile.

Valeurs associées AKWEL Euronext Paris +4.65%