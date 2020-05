AKWEL : DEPOT D'UNE OFFRE DE REPRISE SUR LE GROUPE NOVARES

Mercredi 13 mai 2020, 17h45



DEPOT D'UNE OFFRE DE REPRISE SUR LE GROUPE NOVARES



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA) informe avoir déposé le 13 mai 2020 auprès de l'étude d'administrateurs judiciaires FHB, une offre de reprise sous conditions suspensives du groupe NOVARES dont la holding a été placée en redressement judiciaire le 29 avril dernier par le Tribunal de Commerce de Nanterre. Ce dernier devrait, en principe, examiner les offres reçues et se prononcer fin mai sur un plan de continuation ou de cession.



Présent dans 23 pays avec 45 sites de production et 9 centres techniques, NOVARES est un fournisseur mondial de solutions pour l'industrie automobile, spécialisé dans les techniques avancées d'injection plastique. NOVARES a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,3 Md€ et compte 9 429 salariés dans le monde dont 1 353 en France. Ses principaux actionnaires actuels sont le fonds Equistone Partners Europe (72%) et le fonds d'Avenir Automobile (15%).