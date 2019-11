AKWEL confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Akwel a réalisé jeudi soir son point d'activité du troisième trimestre 2019. Ainsi, l'équipementier automobile a publié un chiffre d'affaires de 259,8 millions d'euros sur la période, en hausse de 8 % en publié sur un an et de 6,6 % à périmètre et taux de change constants. Le broker LCM anticipait un niveau de ventes de 255 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 826,3 millions d'euros, en progression de 3,3 % en publié et de 4,3 % à périmètre et taux de change constants.

"Cette performance est à mettre en perspective d'un environnement automobile mondial toujours difficile, avec une baisse des volumes produits de l'ordre de -7 %", souligne le groupe.

In fine, Akwel a confirmé l'ensemble de ses objectifs : progression du chiffre d'affaires, progression du résultat opérationnel et retour à un free cash flow positif en 2019 et chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros en 2020.