Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akwel : confirmation des objectifs 2019 et 2020 Cercle Finance • 14/11/2019 à 17:58









(CercleFinance.com) - Publié ce soir, le chiffre d'affaires du groupe Akwel s'affiche à 259,8 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en hausse de +8% en données publiées et de +6,6% à périmètre et taux de change constants. Sur 9 mois, les revenus augmentent de +3,3% (+4,3% à PCC), pour s'afficher à 826,3 millions d'euros. 'Les performances enregistrées au cours des neuf premiers mois permettent à Akwel de confirmer l'ensemble des objectifs partagés pour les exercices 2019 et 2020 : progression du chiffre d'affaires, progression du résultat opérationnel et retour à un free cash flow positif en 2019, chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 MdE en 2020', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées AKWEL Euronext Paris +0.84%